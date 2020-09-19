Про це йдеться в повідомленні поліції.
Незважаючи на те, що інцидент стався ще 9 липня, повідомили про нього лише 17 вересня.
Так, у четвер, 9 липня, приблизно о 16:00 у поліцію Альберти надійшла скарга на автомобіль, який мчав на південь по шосе біля міста Понока. Автомобіль на автопілоті рухався зі швидкістю понад 140 км/год, обидва передні сидіння були повністю відкинуті назад, а водій та пасажир, здавалося, спали.
Після того, як офіцер поліції увімкнув сирену на своєму автомобілі, Tesla автоматично почала прискорюватися. За даними поліції, автопілот розігнав Tesla до 150 км/год.
Коли вдалося зупинити автомобіль, 20-річний водій заявив, що втомився, тому увімкнув автопілот.
За перевищення швидкості водія позбавили прав на добу.
У поліції підкреслюють, що автопілот є додатковою системою безпеки, а водії продовжують нести відповідальність за управління.
- Раніше повідомлялося, що всі автомобілі Tesla в стандартній комплектації тепер будуть поставлятися з базовою версією системи Autopilot, яка може набирати швидкість, гальмувати перед перешкодами і управляти круїз-контролем.
- У 2019 Національне управління безпекою руху на трасах (NHTSA) США проводило розслідування двох смертельних ДТП за участю електромобілів Tesla.