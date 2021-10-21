Поліціянтів Торонто (Канада), які відмовляються робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, відправлять у відпустку власним коштом, якщо вони не змінять думку.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Наразі в місті 90% поліціянтів зробили хоча б по одній дозі щеплення проти коронавірусу. З них 94% – повністю вакциновано.

Аналогічні правила діятимуть для працівників Канадської радіомовної корпорації, Лікарні для хворих дітей в Торонто та різноманітних державних служб.

Ті, хто не нададуть доказів вакцинації до кінця листопада – підуть у відпустку без збереження заробітної плати.

Мер міста Нью-Йорк Білл де Блазіо зобов’язав всіх міських (муніципальних) службовців вакцинуватися проти коронавірусу. Всі муніципальні працівники мають пред’явити сертифікати вакцинації проти COVID-19 чи піти у неоплачувану відпустку. Першими на наказ мера негативно зреагували поліціянти й пообіцяли оскаржити таке рішення в суді.