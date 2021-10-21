Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Наразі в місті 90% поліціянтів зробили хоча б по одній дозі щеплення проти коронавірусу. З них 94% – повністю вакциновано.
Аналогічні правила діятимуть для працівників Канадської радіомовної корпорації, Лікарні для хворих дітей в Торонто та різноманітних державних служб.
Ті, хто не нададуть доказів вакцинації до кінця листопада – підуть у відпустку без збереження заробітної плати.
Мер міста Нью-Йорк Білл де Блазіо зобов’язав всіх міських (муніципальних) службовців вакцинуватися проти коронавірусу. Всі муніципальні працівники мають пред’явити сертифікати вакцинації проти COVID-19 чи піти у неоплачувану відпустку. Першими на наказ мера негативно зреагували поліціянти й пообіцяли оскаржити таке рішення в суді.
- Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.
- Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов’язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в’їжджають до США.
- На початку серпня в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.
- У Нью-Йорку у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо. Зокрема, покази Тижня моди в Нью-Йорку (США), що заплановані на вересень, зможуть відвідати лише вакциновані проти коронавірусу COVID-19 гості.