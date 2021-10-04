Про це повідомляє канадський канал CBC з посиланням на поліцію Монреаля.

Зазначається, що на борту невеликого літака Cessna 172 перебувало двоє людей. Жодних інших подробиць поліціянти наразі не повідомляють, оскільки досі збирають інформацію про інцидент.

Фото: CBC

Літак розбився поблизу місця, де триває музичний фестиваль Osheaga Get Together. Організатори повідомили, що падіння літака не вплинуло на їхній захід. Фестиваль продовжується в запланованому режимі.

За інформацією видання La Presse, літак належить компанії Aerogram, що займається розміщенням реклами чи пропозицій на літаках. Відомо, що це не перший інцидент, пов’язаний з літаком. У 2006 році цей борт був змушений здійснити аварійну посадку у центрі Монреалю. На щастя, тоді минулося без жертв.