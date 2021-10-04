Про це повідомляє канадський канал CBC з посиланням на поліцію Монреаля.
Зазначається, що на борту невеликого літака Cessna 172 перебувало двоє людей. Жодних інших подробиць поліціянти наразі не повідомляють, оскільки досі збирають інформацію про інцидент.
Літак розбився поблизу місця, де триває музичний фестиваль Osheaga Get Together. Організатори повідомили, що падіння літака не вплинуло на їхній захід. Фестиваль продовжується в запланованому режимі.
За інформацією видання La Presse, літак належить компанії Aerogram, що займається розміщенням реклами чи пропозицій на літаках. Відомо, що це не перший інцидент, пов’язаний з літаком. У 2006 році цей борт був змушений здійснити аварійну посадку у центрі Монреалю. На щастя, тоді минулося без жертв.
- Раніше у Мілані (Італія) на порожню будівлю впав приватний легковий літак. Усі члени екіпажу загинули.