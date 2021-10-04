Поблизу острова Сент-Елен (Канаді) розбився літак, до якого був прикріплений плакат із надписом “Ти вийдеш за мене?”. Загинула одна людина, ще одна потрапила до лікарні.

Про це повідомляє канадський канал CBC з посиланням на поліцію Монреаля.

Зазначається, що на борту невеликого літака Cessna 172 перебувало двоє людей. Жодних інших подробиць поліціянти наразі не повідомляють, оскільки досі збирають інформацію про інцидент.

Літак розбився поблизу місця, де триває музичний фестиваль Osheaga Get Together. Організатори повідомили, що падіння літака не вплинуло на їхній захід. Фестиваль продовжується в запланованому режимі.

За інформацією видання La Presse, літак належить компанії Aerogram, що займається розміщенням реклами чи пропозицій на літаках. Відомо, що це не перший інцидент, пов’язаний з літаком. У 2006 році цей борт був змушений здійснити аварійну посадку у центрі Монреалю. На щастя, тоді минулося без жертв.