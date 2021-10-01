У Канаді розпочався суд над модним магнатом Пітером Найгардом, якого звинувачують у торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Після суду міністр юстиції Канади Девід Ламетті має вирішити чи екстрадувати Найгарда до США.

Наразі Найгарда утримують у виправному центрі Хедінглі в Манітобі. Він з’явився на слуханнях у п’ятницю за допомогою відеозв’язку та в масці.

У обвинувальному висновку проти Найгарда – дев’ять пунктів. Американські прокурори звинувачують його у використанні “коштів, працівників, ресурсів та впливу” компанії для вербування десятків жертв у Канаді, США та на Багамських островах.

У грудні 2020 року поліція Канади за запитом США затримала засновника модної корпорації Nygard, 79-річного мільйонера Пітера Найгарда, якого звинувачують у торгівлі людьми з метою їх сексуальної експлуатації, рекеті та інших злочинах.

Виконувач обов’язків прокурора США Одрі Штраус заявила, що 79-річний мільйонер з 1995 року використовував свій вплив і бізнес для “вербування й утримання” жертв у Сполучених Штатах, Канаді та на Багамах для сексуального задоволення себе і своїх партнерів.

Найгард планував домогтися звільнення під заставу.

Найгард народився в Фінляндії, виріс в Манітобі, він створив і керував власною однойменною компанією з виробництва одягу і став одним з найбагатших людей Канади. У лютому Найгард пішов з поста голови Nygard International після того, як ФБР зробило наліт на його штаб-квартиру в Нью-Йорку біля Таймс-сквер. У березні компанія оголосила про банкрутство.