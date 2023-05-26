Джерело: Reuters.

Як пише агенція, Федеральний регулятор конфіденційності разом із колегами у Квебеку, Британській Колумбії та Альберті розслідує, чи отримав OpenAI згоду на збір, використання та розкриття особистої інформації через ChatGPT, повідомили в четвер в Офісі уповноваженого з питань конфіденційності Канади.

Також канадське розслідування перевірить, чи дотримувалася компанія свої зобов’язання щодо відкритості та прозорості, доступу, точності та підзвітності.

“Оскільки це активне розслідування, ніяких додаткових деталей немає”, — повідомили в офісі комісара, додавши, що результати розслідування будуть оприлюднені.

Раніше гендиректор OpenAI Сем Альтман заявив, що компанія, ймовірно, вийде з Європи, якщо не зможе пристосуватися до майбутніх правил щодо штучного інтелекту. Спершу, OpenAI намагатиметься відповідати європейським нормам, коли вони будуть встановлені.