Джерело: Reuters.
Як пише агенція, Федеральний регулятор конфіденційності разом із колегами у Квебеку, Британській Колумбії та Альберті розслідує, чи отримав OpenAI згоду на збір, використання та розкриття особистої інформації через ChatGPT, повідомили в четвер в Офісі уповноваженого з питань конфіденційності Канади.
Також канадське розслідування перевірить, чи дотримувалася компанія свої зобов’язання щодо відкритості та прозорості, доступу, точності та підзвітності.
“Оскільки це активне розслідування, ніяких додаткових деталей немає”, — повідомили в офісі комісара, додавши, що результати розслідування будуть оприлюднені.
Раніше гендиректор OpenAI Сем Альтман заявив, що компанія, ймовірно, вийде з Європи, якщо не зможе пристосуватися до майбутніх правил щодо штучного інтелекту. Спершу, OpenAI намагатиметься відповідати європейським нормам, коли вони будуть встановлені.
- Китайський технологічний гігант Alibaba заявив, що планує створити продукт зі штучним інтелектом (ШІ) на кшталт ChatGPT. Він матиме назву Tongyi Qianwen.
- Американський мільярдер Ілон Маск планує запустити платформу штучного інтелекту, яку він називає TruthGPT. Він хоче створити конкурента ChatGPT від OpenAI та Bard від Google.
- Ілон Маск разом із групою експертів зі штучного інтелекту та керівників галузі закликали дотриматися шестимісячної паузи у розробці систем, потужніших за нещодавно запущений Chat GPT, апелюючи до “потенційних ризиків” для суспільства та людства.