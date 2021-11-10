Міністерство охорони здоров'я Канади схвалило застосування бустерної дози вакцини проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer-BioNTech для людей віком від 18 років.

Про це повідомляє телеканал CBC.

Зазначається, що третя доза необхідна, щоб підтримувати захист від зараження коронавірусом на високому рівні. Бустерну дозу вакцини можна отримати через шість місяців після перших двох щеплень.

У різних провінціях країни застосовувалися різні стратегії введення бустерних доз. Вакцини з мРНК, схвалені в Канаді (Pfizer-BioNTech і Moderna), вже використовувалися як третя доза, щоб забезпечити більш тривалий захист для людей з високим ризиком, включаючи мешканців будинків тривалого догляду та людей з ослабленим імунітетом.

Наприкінці жовтня Канадський Національний консультативний комітет з імунізації (NACI) рекомендував бустерну дозу лише для осіб із груп підвищеного ризику, зокрема людей віком від 70 років та співробітників медустанов.