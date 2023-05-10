У Канаді вперше пройшли імерсивні концерти The Sound of Ukraine. Показ концертів відбувся в Торонто, Онтаріо в імерсивній галереї Lighthouse Artspace та у Вінніпезі, Манітоба у Національному музеї прав людини за участі Осередку Української Культури та Освіти.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

The Sound of Ukraine – це інновація в аудіовізуальній культурній індустрії, яка поєднує живу авторську фортепіанну музику з імерсивним контентом.

Мультимедійні виставки “Тарас Шевченко – душа України” та “Україна земля хоробрих” були показані із живим музичним супроводом у виконанні піаніста, композитора Тимура Полянського, який написав музику до цих виставок.

У кожному місті до концерту долучались канадські виконавці, а саме канадсько-український вокаліст та диригент Павло Фондера, та канадська оперна діва Ліза Хойт.

Після концерту були проведені благодійні аукціони, де були розіграні прапори та бойові знамена військових батальйонів. За допомогою аукціонів вдалось зібрати 100 000 гривень на локальні ініціативи Першого благодійного театрального фонду та благодійного фонду спецпідрозділу “Омега”.

Всі концерти пройшли з аншлагами. До глядачів приєднались почесні гості: генеральний консул України в Торонто Олександр Шевченко, президент Українського Фестивалю в Торонто Юрій Клюфас, та представники канадсько-української культурної громади Торонто та Вінніпегу. Також завдяки підтримці Шевченківської Фундації в Торонто концерт змогли відвідати тимчасові переселенці з України.