Про це повідомили в Агентстві громадського здоров’я Канади.
Правило буде поширюватися на всі вакцини, які затверджені Департаментом охорони здоров’я країни.
“Серйозні побічні ефекти від вакцини неймовірно рідкісні. Проте в дуже малоймовірному випадку несприятливої реакції ми хочемо, щоб у канадців була підтримка”, – заявив прем’єр-міністр Джастін Трюдо.
В агентстві зазначили, що рограмма покликана переконатися в наявності справедливого доступу всіх канадців до підтримки в разі побічної реакції на вакцину.
Перш ніж вакцина стане загальнодоступною, вона пройде клінічні випробування за участю тисяч людей. Вакцину Pfizer-BioNTech, схвалену в середу Міністерством охорони здоров’я Канади, випробували на понад 40 000 добровольцях. Незважаючи на те, що побічні ефекти у деяких учасників дійсно були, майже всі вони тривали недовго, і вакцина була визнана безпечною для широкого загалу.
- Раніше повідомлялося, що Канада замовила доз вакцини проти COVID-19 в кількості, необхідній для вакцинації 153,9 млн осіб, в той час як населення країни становить 37,59 мільйона.
- 8 грудня у Великій Британії розпочали вакцинацію населення проти коронавірусу Covid-19.
- Напередодні Управління контролю якості продуктів і медикаментів США (FDA) офіційно схвалило вакцину проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer.