Федеральний уряд Канади оголосив, що кожен громадянин, у якого виникнуть серйозні ускладнення після вакцини COVID-19, матиме право на компенсацію.

Про це повідомили в Агентстві громадського здоров’я Канади.

Правило буде поширюватися на всі вакцини, які затверджені Департаментом охорони здоров’я країни.

“Серйозні побічні ефекти від вакцини неймовірно рідкісні. Проте в дуже малоймовірному випадку несприятливої ​​реакції ми хочемо, щоб у канадців була підтримка”, – заявив прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

В агентстві зазначили, що рограмма покликана переконатися в наявності справедливого доступу всіх канадців до підтримки в разі побічної реакції на вакцину.

Перш ніж вакцина стане загальнодоступною, вона пройде клінічні випробування за участю тисяч людей. Вакцину Pfizer-BioNTech, схвалену в середу Міністерством охорони здоров’я Канади, випробували на понад 40 000 добровольцях. Незважаючи на те, що побічні ефекти у деяких учасників дійсно були, майже всі вони тривали недовго, і вакцина була визнана безпечною для широкого загалу.