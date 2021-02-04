Королівський монетний двір Канади за дорученням Національного Банку країни відчеканив партію рідкісних золотих монет номіналом один долар у формі української писанки із зображенням королеви Великої Британії Єлизавети II.

Про це повідомляє пресслужба монетного двору.

“Писанка” вийде в наборі з ходовими монетами, які випускаються в 2021 році – 5 центів, 10 центів, 25 центів, 50 центів, 2 долари.

Тираж монети склав 250 примірників, вартість однієї – 7400 канадських долара (близько 161 500 грн).

“Відсвяткуйте весну і відродження природи із золотою писанкою, що випромінює тепло і світло. Українське пасхальне яйце – витончене художнє досягнення, виготовлене з чистого золота на 99,99%. Його дизайн являє собою поєднання елементів традиційного народного мистецтва з багатою історією”, – йдеться на сайті монетного двору.

На аверсі зображена англійська королева Єлизавета ІІ, а зі зворотного боку – півень, як символ родючості і пробудження, а також соняшники, що символізують вічність і рівновагу.

Купити монету можна на території Канади і США.