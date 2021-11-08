У канадській провінції Британська Колумбія 70-річній пацієнтці діагностували “астму, спричинену змінами клімату”. Це перший такий діагноз у світі.

Про це повідомляють видання Times Colonist та Science Times.

Зазначається, що такий діагноз поставив лікар Кайл Меррітт, який працює у відділенні невідкладної допомоги лікарні провінції. У червні до нього звернулась 70-річна пацієнтка зі скаргами на ускладнене диханням.

У цей час в провінції фіксували рекордну спеку (49 градусів за Цельсієм), внаслідок якої загинули щонайменше 595 людей.

За словами Меррітта, від спеки найбільше постраждали люди, які вже мають проблеми зі здоров’ям і не мають багато грошей.

Жінка, у якої діагностували астму через зміни клімату, мала цукровий діабет та серцеву недостатність. Вона мешкала у трейлері без кондиціонера. Через спеку її проблеми зі здоров’ям загострилися.

Лікар наголосив, що медики повинні не лише лікувати симптоми, а й розуміти причину їх появи. Саме тому він поставив пацієнті діагноз, пов’язаний із глобальним потеплінням.

За підрахунками вчених у наступні три десятиліття рекордні хвилі тепла в світі можуть стати до семи разів частішими, ніж були останні 30 років.

З’ясувалося, що в 2021-2050 роках екстремальні температури вірогідні в два-сім разів частіше, в 2051-2080 роках в три-21 раз, і в 2051-2080 роках такі події відбуватимуться приблизно в 6-37 разів частіше.