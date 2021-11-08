Про це повідомляють видання Times Colonist та Science Times.
Зазначається, що такий діагноз поставив лікар Кайл Меррітт, який працює у відділенні невідкладної допомоги лікарні провінції. У червні до нього звернулась 70-річна пацієнтка зі скаргами на ускладнене диханням.
У цей час в провінції фіксували рекордну спеку (49 градусів за Цельсієм), внаслідок якої загинули щонайменше 595 людей.
За словами Меррітта, від спеки найбільше постраждали люди, які вже мають проблеми зі здоров’ям і не мають багато грошей.
Жінка, у якої діагностували астму через зміни клімату, мала цукровий діабет та серцеву недостатність. Вона мешкала у трейлері без кондиціонера. Через спеку її проблеми зі здоров’ям загострилися.
Лікар наголосив, що медики повинні не лише лікувати симптоми, а й розуміти причину їх появи. Саме тому він поставив пацієнті діагноз, пов’язаний із глобальним потеплінням.
За підрахунками вчених у наступні три десятиліття рекордні хвилі тепла в світі можуть стати до семи разів частішими, ніж були останні 30 років.
З’ясувалося, що в 2021-2050 роках екстремальні температури вірогідні в два-сім разів частіше, в 2051-2080 роках в три-21 раз, і в 2051-2080 роках такі події відбуватимуться приблизно в 6-37 разів частіше.
- Раніше повідомлялося, що понад 1 мільярд морських тварин на тихоокеанському узбережжі Канади, ймовірно, загинули від рекордної спеки влітку цього року.