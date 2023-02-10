У Канаді випустили срібну монету в формі писанки за трипільськими мотивами. На виробі зображений характерний розпис та портрет королеви Єлизавети II.

Про це повідомляє пресслужба Королівського канадського монетного двору.

Зазначається, що монета викарбувана з чистого срібла та має номінал у 20 канадських доларів. Усього випустили 7,5 тисяч монет.

Водночас коштує монета майже 140 канадських доларів.

Монета-писанка є символом зв’язку того, як “природа змінює пори року, земля й сонце працюють разом, щоб дати нам усе, що нам потрібно”. Зокрема, на ній можна побачити символічний художній розпис та профіль королеви Єлизавети II.

Крім того, усі прибутки від її продажу передадуть ініціативі “Український гуманітарний заклик”, який допомагає українцям, які постраждали від агресії з боку РФ.