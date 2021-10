Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Пастора затримали на злітній смузі, як тільки він приземлився в місті Калгарі (Альберта, Канада). У нього відразу забрали всі речі та не дали можливості зв’язатися з родичами. До цього він протягом чотирьох місяців їздив по США. Канадські прикордонники чекали, коли пастор повернеться, аби пред’явити йому звинувачення у двох кримінальних справах.

За словами пастора, у канадських прикордонників не було ордера на його затримання і діяли вони незаконно.

BREAKING: Pastor Artur Pawlowski ARRESTED again after landing at Calgary airport

Help us fight for Pastor Art's freedom at https://t.co/5RfUUBfNwX. pic.twitter.com/OHgHgYN2WG

— Rebel News (@RebelNewsOnline) September 27, 2021