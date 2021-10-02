Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Пастора затримали на злітній смузі, як тільки він приземлився в місті Калгарі (Альберта, Канада). У нього відразу забрали всі речі та не дали можливості зв’язатися з родичами. До цього він протягом чотирьох місяців їздив по США. Канадські прикордонники чекали, коли пастор повернеться, аби пред’явити йому звинувачення у двох кримінальних справах.

За словами пастора, у канадських прикордонників не було ордера на його затримання і діяли вони незаконно.

BREAKING: Pastor Artur Pawlowski ARRESTED again after landing at Calgary airport Help us fight for Pastor Art's freedom at https://t.co/5RfUUBfNwX. pic.twitter.com/OHgHgYN2WG — Rebel News (@RebelNewsOnline) September 27, 2021

До США Павловський їздив та поширював меседж про те, що “західний уряд нагадує комуністичний режим у Польщі, від якого він втік в юнацтві”.

У квітні про Павловського стало відомо, як про пастора, який проводив пасхальні богослужіння, попри заборону влади та введені карантинні обмеження через поширення коронавірусу. Тоді правоохоронці зайшли до його церкви, аби припинити служіння, але Павловський відмовився з ними розмовляти та назвав нацистами, гестапівцями та комуністами.

“Я виріс за комунізму, а мої бабусі та дідусі жили за часів нацистів… Моя родина втекла від комуністів у Польщі спочатку до Греції, а звідти – у Канаду, аби бути якомога далі від всього цього”, – пояснив пастор.

Аби закликати християнського пастора дотримуватись урядових правил, йому неодноразово виписували штрафи.