У канадській провінції Онтаріо (Канада) двоє людей заразилися новою формою коронавируса COVID-19, яка раніше була виявлена в Великобританії.

Про це заявив уряд регіону.

Заразилися люди – пара з графства Дарем, що на півдні Онтаріо. Поки відомо, що вони не скоювали подорожей останнім часом і знаходяться на ізоляції.

Всього за час пандемії в країні COVID-19 виявили у понад 528 тис. осіб. З них в активній стадії захворювання знаходяться більш 75 тис. осіб, ще 14 597 пацієнтів померли.

Нагадаємо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.