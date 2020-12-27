Про це заявив уряд регіону.
Заразилися люди – пара з графства Дарем, що на півдні Онтаріо. Поки відомо, що вони не скоювали подорожей останнім часом і знаходяться на ізоляції.
Всього за час пандемії в країні COVID-19 виявили у понад 528 тис. осіб. З них в активній стадії захворювання знаходяться більш 75 тис. осіб, ще 14 597 пацієнтів померли.
Нагадаємо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
- Уряди Польщі, Чехії та Гонконгу, серед інших країн, прийняли рішення призупинити авіасполучення з Великобританією.
- Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією, попри те, що десятки країн вже ухвалили таке рішення через новий штам коронавірусу, виявленого в країні.
- Новий штам коронавірусу, який швидко поширюється у Великобританії, має мутації, що провокують зараження у дітей на рівні з дорослими. Це відрізняє його від інших штамів та робить ще небезпечнішим.