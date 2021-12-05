Про це повідомляє місцеве видання Jalopnik.

Представники поліції розповіли, що злочинці знаходять машину, наприклад, на парковці біля супермаркету, встановлюють трекер, відстежують її місцезнаходження. А вночі, коли власник залишає її біля будинку, викрадають. Вони спеціально встановлюють AirTag у непомітному місці, щоб водій не знайшов його – у внутрішній частині бампера, на решітці радіатора чи за люком бензобака.

Apple AirTag має функцію Item Safety Feature і сигналить, коли незнайомий iPhone відслідковує його розташування. Але не у всіх є iPhone і не всі вміють відключати чи вмикати ці функції.

За даними поліції, протягом минулого року щонайменше п’ять дорогих авто вкрали за допомогою AirTag. Такі методи викрадачів незабаром поширяться на інші країни, попереджає поліція Канади. Правоохоронці закликали водіїв ретельно і часто перевіряти автомобіль на наявність трекерів, особливо якщо iPhone сигналить про присутність чужих AirTag, а також паркуватися на ніч у закритих гаражах.