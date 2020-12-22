На території Юкону (Канада) золотошукач випадково знайшов мумію вовченяти, якому не було й року. Тіло зберігалося у вічній мерзлоті.

Про це у своєму дослідженні заявила група науковців з Університету Де-Мойна в Айові, США.

Вчені вважають, що тварина загинула майже 57 тисяч років тому.

“Це найдосконаліша вовча мумія, яку будь-коли знаходили. Вона ціла практично на сто відсотків. Їй не вистачає лише очей”, – зазначила Джулі Мічен, провідний автор наукової роботи, присвяченої знахідці.

За її словами, тіло збереглося через понад 57 тисяч років завдяки випадковому збігу обставин. Вчені визначили, що щеня вовка перебувало у лігві в той момент, коли воно обвалилося. Таким чином тварина була похована у зоні вічної мерзлоти.

Вовченяті на момент смерті було не більше семи місяців. У його раціоні переважала риба, зокрема лосось.

Вчені провели аналіз геному, який підтвердив спорідненість знайденого вовка із вовками Сибіру та Аляски.