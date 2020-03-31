Про це пише The Hollywood Reporter.

Зйомки трилера відбулися в лютому в канадському місті Ванкувері.

Дія відбувається в ліфті, в якому під час початку пандемії COVID-19 застрягли шестеро сусідів. Сьомою виявилася китаянка, у якої вони починають підозрювати наявність коронавірусу. Вони бояться заразитися і проявляють до неї агресію. У фільмі також піднімається тема расизму.

“Ідея прийшла до мене, коли я в ліфті читав новини про напади на китайських туристів, і я вирішив, що збираюся зняти фільм в ліфті”, – зазначив Кешвар.

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