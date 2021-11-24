У канадській провінції Онтаріо запрацювала послуга купівлі марихуани та продуктів із неї через Uber Eats.

Про це пише видання Forbes.

Клієнти з Онтаріо можуть замовити продукти в 50 магазинах. Забрати покупку можна самому, послугу доставлення поки не дозволили в країні.

Халед Наїм, генеральний директор і співзасновник Onfleet, компанії з Сан-Франциско, що займається розробкою програмного забезпечення для управління доставкою, і яка працює з ресторанами, аптеками та аптеками, що продають канабіс, каже, що вихід Uber на канадський ринок канабісу – це наполовину дослідження, а наполовину піар-хід.

Раніше в інтерв’ю CNBC Дара Хосровшахі, генеральний директор Uber, сказав, що компанія чекає на федеральну легалізацію, щоб вийти на ринок США. Канабіс як і раніше є незаконним відповідно до федерального закону, хоча 36 штатів легалізували медичну марихуану, вживання для дорослих або й те, й інше.

Щодо США, то тут в Uber можуть виникнути проблеми. У більшості штатів, де є легальний ринок марихуани, доставка повинна здійснюватись ліцензованим постачальником. Фірми з доставки марихуани, такі як Eaze, мають всі ліцензії, тому, якщо Uber хоче використовувати свій парк водіїв в індустрії канабісу, йому потрібна ліцензія. І ліцензії треба буде отримати у кожному штаті.

Щодо Канади, то Uber таким чином намагається опанувати новий ринок з обсягом продажів близько $4 млрд на рік, а також витіснити нелегальних продавців, які зараз займають близько 40% ринку. Uber уклав угоду про партнерство зі спеціалізованим магазином Tokyo Smoke щодо оформлення швидких онлайн-замовлень канабісу в провінції Онтаріо.

Після оформлення замовлення його можна забрати в одному із сертифікованих магазинів Tokyo Smoke. При отриманні клієнт обов’язково має показати документ, що засвідчує особу та підтверджує вік.