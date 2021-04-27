У Канаді бобрів звинуватили в тому, що вони на кілька годин позбавили місто в штаті Британська Колумбія доступу до інтернету.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Представниця провайдера Telus Ліз Сові повідомив, що в будинку бобрів були виявлені частини підземних кабелів, які обслуговують Тамблер Рідж. За його словами, постраждали близько 900 інтернет-користувачів і 60 телеглядачів.

Зазначається, що, коли бригади підійшли до найближчої греблі, вони виявили, що бобри перекусили оптоволоконний кабель в декількох точках, що призвело до значних пошкоджень. Кабель був прокладений під землею на глибині близько метра і захищений кабелепроводом товщиною 12 см, який вони також перегризли.

Сові назвала цей інцидент “дуже незвичайним і унікальним для Канади поворотом подій”.