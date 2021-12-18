Про це повідомляє американська інформаційна агенція AP News.
Речник поліції Сохаіл Джокіо сказав, що вибух, очевидно, стався через те, що щось запалило газ, який накопичився в каналізації під будівлею місцевого банку.
Потужний вибух знищив будівлю банку HBL. На відео, які транслювали місцеві телеканали, видно, що вся конструкція пошкоджена. Внаслідок вибуху було пошкоджено кілька припаркованих неподалік автомобілів.
Багато каналізаційних каналів у місті перекрито, переважно незаконно, бетонними спорудами над ними.
Джокіо сказав, що поки не зрозуміло, що стало причиною спалаху газу, а для подальшого розслідування була викликана група експертів з вибухотехніки.
- Також у місті Едвардсвіл (штат Іллінойс, США) потужний торнадо частково зруйнував склад компанії Amazon. Під завалами можуть перебувати від 50 до 100 осіб.
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- Раніше, у передмісті Маямі в містечку Серфсайд обвалився 12-поверховий житловий будинок.