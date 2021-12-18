Потужний вибух газу в каналізаційній системі найбільшого міста Пакистану Карачі забрав життя щонайменше 12 людей і ще 11 отримали поранення.

Про це повідомляє американська інформаційна агенція AP News.

Речник поліції Сохаіл Джокіо сказав, що вибух, очевидно, стався через те, що щось запалило газ, який накопичився в каналізації під будівлею місцевого банку.

Потужний вибух знищив будівлю банку HBL. На відео, які транслювали місцеві телеканали, видно, що вся конструкція пошкоджена. Внаслідок вибуху було пошкоджено кілька припаркованих неподалік автомобілів.

Багато каналізаційних каналів у місті перекрито, переважно незаконно, бетонними спорудами над ними.

Джокіо сказав, що поки не зрозуміло, що стало причиною спалаху газу, а для подальшого розслідування була викликана група експертів з вибухотехніки.