Популярний американський репер Каньє Вест та акторка Джулія Фокс разом відвідали мюзикл на Бродвеї, а потім повечеряли в одному з ресторанів Нью-Йорка.

Про це повідомляє Іnterviewmagazine.

Обраницею зірки стала 31-річна актриса та режисерка Джулія Фокс.

Днями новоспечену пару застукали разом під час побачення в Нью-Йорку. Молоді люди відвідали мюзикл на Бродвеї, а потім вирушили в ресторан. Крім того, незадовго до цього Ye та Джулію бачили разом під час романтичної вечері в Майамі.

Сама акторка стосунки підтвердила.

“Я зустріла його в Маямі напередодні Нового року, і це був миттєвий зв’язок. Він змушував мене та моїх друзів сміятися, танцювати та посміхатися всю ніч. Ми вирішили зберегти цю енергію і полетіти назад до Нью-Йорка. Там, за вечерею У ресторані він зняв для мене цілу фотосесію, доки люди обідали! Усьому ресторану це сподобалося, всі підбадьорювали нас”, – сказала вона.

На цьому, як пише акторка, сюрпризи не закінчились. Репер зняв для коханої номер в готелі, заповнений ексклюзивним одягом.

“Це було схоже на історію Попелюшки. Я не знаю, як він це зробив чи як він усе це встиг. Але я була здивована. Хто робить такі речі на другому побаченні? Або на будь-якому побаченні! У нас все було так органічно. Я не знаю, до чого йде, але якщо це показник майбутнього, мені подобається поїздка”, – написала Фокс.

А ще 9 грудня американський хіп-хоп виконавець Ye публічно звернувся до своєї колишньої дружини Кім Кардаш’ян з проханням “прибігти назад до мене” під час виступу на благодійному концерті “Free Larry Hoover”.

Довідка. Джулія Фокс – американська актриса та режисер італійського походження. Першу глобальну популярність дівчині принесла роль у фільмі “Неогранені коштовності” 2019 року, за яку вона була номінована на премію “Найкращий акторський прорив” у рамках Gotham Awards 2019.

З 2018-го року зірка була одружена з пілотом Пітером Артем’євим. У січні 2021-го у пари народився син, але чоловік кинув Фокс з 5-місячною дитиною.