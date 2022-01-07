Про це повідомляє Іnterviewmagazine.
Обраницею зірки стала 31-річна актриса та режисерка Джулія Фокс.
Днями новоспечену пару застукали разом під час побачення в Нью-Йорку. Молоді люди відвідали мюзикл на Бродвеї, а потім вирушили в ресторан. Крім того, незадовго до цього Ye та Джулію бачили разом під час романтичної вечері в Майамі.
Сама акторка стосунки підтвердила.
“Я зустріла його в Маямі напередодні Нового року, і це був миттєвий зв’язок. Він змушував мене та моїх друзів сміятися, танцювати та посміхатися всю ніч. Ми вирішили зберегти цю енергію і полетіти назад до Нью-Йорка. Там, за вечерею У ресторані він зняв для мене цілу фотосесію, доки люди обідали! Усьому ресторану це сподобалося, всі підбадьорювали нас”, – сказала вона.
На цьому, як пише акторка, сюрпризи не закінчились. Репер зняв для коханої номер в готелі, заповнений ексклюзивним одягом.
“Це було схоже на історію Попелюшки. Я не знаю, як він це зробив чи як він усе це встиг. Але я була здивована. Хто робить такі речі на другому побаченні? Або на будь-якому побаченні! У нас все було так органічно. Я не знаю, до чого йде, але якщо це показник майбутнього, мені подобається поїздка”, – написала Фокс.
А ще 9 грудня американський хіп-хоп виконавець Ye публічно звернувся до своєї колишньої дружини Кім Кардаш’ян з проханням “прибігти назад до мене” під час виступу на благодійному концерті “Free Larry Hoover”.
Довідка. Джулія Фокс – американська актриса та режисер італійського походження. Першу глобальну популярність дівчині принесла роль у фільмі “Неогранені коштовності” 2019 року, за яку вона була номінована на премію “Найкращий акторський прорив” у рамках Gotham Awards 2019.
З 2018-го року зірка була одружена з пілотом Пітером Артем’євим. У січні 2021-го у пари народився син, але чоловік кинув Фокс з 5-місячною дитиною.
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- Як відомо, в шлюбі народилося двоє дітей — донька Норт (майже 8 років), син Сейнт (6 років). Після двох пологів у Кім були проблеми зі здоров’ям. Ще двоє дітей — донька Чикаго (3 роки) і син Псалм (два роки) — були народжені сурогатною матір’ю. Каньє Вест погодився на спільну опіку над чотирма дітьми.
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