Про це йдеться на офіційному сайті Карнегі-голу.
Квитки на Notes from Ukraine: 100 Years of the Carol of the Bells коштуватимуть від 50 до 105 доларів. Зазначається, що частину коштів спрямують на відбудову України через платформу United24.
Участь братимуть колективи з України та США, зокрема український хор “Думка” в Нью-Йорку, дитячий хор “Щедрик” та хор “Трініті Вол-Стріт”.
Також на сцені зазвучить композиція на слова українського поета Сергія Жадана та твори відомих композиторів, зокрема й українця Валентина Сильвестрова.
ДОВІДКА. “Щедрик” — хорова обробка українського композитора Миколи Леонтовича, яка стала усесвітньо відомою після гастролей хору Олександра Кошиця в країнах Європи у 1919 році та в США у 1922 році.
- 23 січня 1921 року у віці 43 років від рушниці чекіста загинув Микола Дмитрович Леонтович. Його порівнювали з німецьким композитором Йоганном Себастьяном Бахом через великий внесок у розвиток хорової музики. Леонтович був композитором, хоровим диригентом, піаністом, педагогом, збирачем музично фольклору та громадським діячем. Світову славу він здобув завдяки різдвяній щедрівці “Щедрик”, яка стала одним із символів зимових свят по всьому світу.
- Вперше всесвітньо відомий “Щедрик” прозвучав у Києві в 1916 році. Нині українська пісня є символом різдвяних свят у всьому світі.
- Різдвяну колядку “Щедрик” в обробленні українського композитора Миколи Леонтовича хочуть занести до списку нематеріальної культурної спадщини людства міжнародної організації ЮНЕСКО.