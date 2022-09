У концертній залі Карнегі-гол в Нью-Йорку на Мангеттені, в якій виконують як академічну, так і популярну музику, 4 грудня 2022 року відбудеться концерт на честь 100-річчя премʼєри "Щедрика" Carol of the Bells.

Про це йдеться на офіційному сайті Карнегі-голу.

Квитки на Notes from Ukraine: 100 Years of the Carol of the Bells коштуватимуть від 50 до 105 доларів. Зазначається, що частину коштів спрямують на відбудову України через платформу United24.

Участь братимуть колективи з України та США, зокрема український хор “Думка” в Нью-Йорку, дитячий хор “Щедрик” та хор “Трініті Вол-Стріт”.

Також на сцені зазвучить композиція на слова українського поета Сергія Жадана та твори відомих композиторів, зокрема й українця Валентина Сильвестрова.

ДОВІДКА. “Щедрик” — хорова обробка українського композитора Миколи Леонтовича, яка стала усесвітньо відомою після гастролей хору Олександра Кошиця в країнах Європи у 1919 році та в США у 1922 році.