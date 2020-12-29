Про це повідомила пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
Зазначається, що станом на 10:00 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 10 м), висока вологість (намерзає крига), вітер південний, 22 м/с., температура навколишнього середовища -5°С.
“Наполегливо рекомендуємо утриматись від виходу у високогір’я!” – наголосили рятувальники.
- Додамо, що сьогодні, 29 грудня, у більшості областей прогнозуються сильні пориви вітру – до 20 м/с, а у Карпатах – до 30 м/с. Температура повітря коливатиметься від +5°C до +13 °C.