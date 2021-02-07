Про це повідомляє пресслужба Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.
Заблукалого 24-річного чоловіка знайшли в лісовому масиві поблизу гірськолижного комплексу “Драгобрат” у задовільному стані.
“О 13:45 він зателефонував до Служби порятунку. На пошуки хлопця у гори вирушили 6 фахівців Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи”, – йдеться у повідомленні.
Також фахівці ДСНС з Воловецької гірської пошуково-рятувальної групи надавли першу долікарську допомогу 27-річному львів’янину, який травмував коліно під час катання на лижах.
Рятувальник закликали туристів не переоцінювати власні сили під час катання на лижах та сноубордах.
- Раніше повідомлялося, що українські туристи провалилися під лід на озері Морське око в польських горах.