У суботу, 6 лютого, під час катання на лижах втратив орієнтир та заблукав турист з м. Берегово. Ще один лижник зі Львова травмувався.

Про це повідомляє пресслужба Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

Заблукалого 24-річного чоловіка знайшли в лісовому масиві поблизу гірськолижного комплексу “Драгобрат” у задовільному стані.

“О 13:45 він зателефонував до Служби порятунку. На пошуки хлопця у гори вирушили 6 фахівців Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи”, – йдеться у повідомленні.

Також фахівці ДСНС з Воловецької гірської пошуково-рятувальної групи надавли першу долікарську допомогу 27-річному львів’янину, який травмував коліно під час катання на лижах.

Рятувальник закликали туристів не переоцінювати власні сили під час катання на лижах та сноубордах.