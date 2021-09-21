На горі Піп Іван Чорногірський сьогодні вранці зафіксували мороз.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

“Станом на 08:00 21.09.2021р. на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5-6 м/с., температура навколишнього середовища -6°С“, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що цього тижня в Україні переважатиме холодна погода й можливо випаде перший сніг.