Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

“Станом на 08:00 21.09.2021р. на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5-6 м/с., температура навколишнього середовища -6°С“, – йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Нагадаємо, напередодні синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що цього тижня в Україні переважатиме холодна погода й можливо випаде перший сніг.

  • Сьогодні, 21 вересня, майже на всій території України стоятиме сонячна погода, лише у східних областях будуть дощі.