Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
“Станом на 08:00 21.09.2021р. на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5-6 м/с., температура навколишнього середовища -6°С“, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що цього тижня в Україні переважатиме холодна погода й можливо випаде перший сніг.
- Сьогодні, 21 вересня, майже на всій території України стоятиме сонячна погода, лише у східних областях будуть дощі.