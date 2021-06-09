У Карпатах 8 червня зафіксували другий за тиждень землетрус.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, підземні поштовхи спостерігалися в селі Пасічна Надвірнянського району Івано-Франківської області.

Зазначається, що вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2,6 бала за шкалою Ріхтера.

Землетрус не викликав ніяких негативних наслідків. Звернень від громадян до ДСНС не надходило.

Нагадаємо, 4 червня у селі Манява Богородчанського району Івано-Франківської області зафіксували землетрус.