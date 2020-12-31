В Українських Карпатах напередодні Нового року панує казкова атмосфера та справжня зима. 31 грудня температура опустилася до -3°С.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Біля Славського та Воловця розпочався потужний снігопад. Станом на 16:00 там випало понад 3 см снігу. Сніг продовжує падати та ускладнює ситуацію на дорогах.

В ДСНС України попереджують, що у західних областях, зокрема Карпатах, 31 грудня очікують сильні снігопади, на дорогах – ожеледиця, тому водіям потрібно бути особливо пильними. Рятувальники також закликають утриматися від самостійних походів в гори.

Однак снігопади, схоже, бентежать лише водіїв та рятувальників. Туристи у захваті від засніжених Карпат.

На популярному гірськолижному курорті Буковель також вирує зима. На схилах гір достатньо сніжного покриву для улюблених розваг. У захваті не тільки діти, а й дорослі.

Водночас користувачі соцмереж активно поширюють атмосферні фото із засніжених Карпат. Схоже, природа вирішила додати новорічного настрою в останній день 2020 року.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений V. (@callambulance)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Віталій Мамчук (@vitalii_mamchuk)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 🌸Виктория Ивановская 🌸 (@vikusyakluka)

Буковель – один на один з природою pic.twitter.com/vH3tAWwc0T — макарон (@makarrosha) December 30, 2020