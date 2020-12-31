Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Біля Славського та Воловця розпочався потужний снігопад. Станом на 16:00 там випало понад 3 см снігу. Сніг продовжує падати та ускладнює ситуацію на дорогах.
В ДСНС України попереджують, що у західних областях, зокрема Карпатах, 31 грудня очікують сильні снігопади, на дорогах – ожеледиця, тому водіям потрібно бути особливо пильними. Рятувальники також закликають утриматися від самостійних походів в гори.
Однак снігопади, схоже, бентежать лише водіїв та рятувальників. Туристи у захваті від засніжених Карпат.
На популярному гірськолижному курорті Буковель також вирує зима. На схилах гір достатньо сніжного покриву для улюблених розваг. У захваті не тільки діти, а й дорослі.
Водночас користувачі соцмереж активно поширюють атмосферні фото із засніжених Карпат. Схоже, природа вирішила додати новорічного настрою в останній день 2020 року.
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Буковель – один на один з природою pic.twitter.com/vH3tAWwc0T
— макарон (@makarrosha) December 30, 2020
- Раніше повідомлялося, що Буковель, популярний карпатський гірськолижний курорт України, буде працювати незважаючи на карантин.