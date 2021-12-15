Про це у Facebook повідомляє Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

“Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), утримається 15 грудня на високогір’ї Івано-Франківської області”, – йдеться у попередженні.

Фахівці попереджають, що можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Також помірна сніголавинна небезпека другого рівня очікується на високогір’ї  Закарпатської та у середногiр’ї Львівської областей.