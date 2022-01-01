Про це повідомляється на Facebook-сторінці заповідника.

“Рись віддає перевагу глухим темнохвойним лісам, хоча зустрічається в різноманітних насадженнях. Вона відмінно лазить по деревах і скелях, добре плаває. Рись в Україні зустрічається досить рідко. При всій обережності вона не дуже боїться людей і досить часто користується пішими стежками”, – йдеться в повідомленні.

Фоти Національного парку Сколівські Бескиди

Завдяки природоохоронним заходам територія національного парку є безпечним місцем для рідкісних тварин.

Фоти Національного парку Сколівські Бескиди

Рись легко відрізнити від інших котячих завдяки вухам з китицями, які не лише надають їй гарного та оригінального вигляду, але й допомагають збільшувати гостроту слуху.

Фоти Національного парку Сколівські Бескиди