“Рись віддає перевагу глухим темнохвойним лісам, хоча зустрічається в різноманітних насадженнях. Вона відмінно лазить по деревах і скелях, добре плаває. Рись в Україні зустрічається досить рідко. При всій обережності вона не дуже боїться людей і досить часто користується пішими стежками”, – йдеться в повідомленні.