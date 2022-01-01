Про це повідомляється на Facebook-сторінці заповідника.
“Рись віддає перевагу глухим темнохвойним лісам, хоча зустрічається в різноманітних насадженнях. Вона відмінно лазить по деревах і скелях, добре плаває. Рись в Україні зустрічається досить рідко. При всій обережності вона не дуже боїться людей і досить часто користується пішими стежками”, – йдеться в повідомленні.
Завдяки природоохоронним заходам територія національного парку є безпечним місцем для рідкісних тварин.
Рись легко відрізнити від інших котячих завдяки вухам з китицями, які не лише надають їй гарного та оригінального вигляду, але й допомагають збільшувати гостроту слуху.
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