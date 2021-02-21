У Каталонії вже кілька днів не вщухають вуличні протести через арешт репера Пабло Хаселя, засудженого до дев'яти місяців в'язниці за прославляння тероризму і образу монархії і поліції.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Хаселя заарештували і засудили до тюремного ув’язнення за твіти та пісню, розміщену на платформі YouTube, в яких він називав представників королівського дому Іспанії паразитами і злочинною бандою, а також звинувачував поліцію в убивствах мігрантів.

Репер повинен був добровільно з’явитися у в’язницю 12 лютого, але не зробив цього. Каталонська поліція заарештувала його через кілька днів. Саме цей арешт викликав протести по всій Каталонії, які пізніше поширилися на Мадрид і Валенсію. Мирні демонстрації переросли в сутички з поліцією.

Як повідомляє іспанське видання El Pais, в одній з таких сутичок 19-річна дівчина втратила око.

У четвер у Барселоні близько 500 демонстрантів влаштували бійки з поліцією біля будівлі регіонального управління внутрішніх справ. А після продовжили марш вулицями міста. Демонстранти минули офіси газети El Periódico de Catalunya. Деякі з протестувальників розбили вікна в будівлі і пофарбували вхідні двері аерозольною фарбою. У той час в офісах знаходилися близько 30 осіб.

Ще на одній вулиці протестувальники спорудили барикаду із сміттєвих контейнерів і підпалили їх.

Лейтенант служби безпеки Барселони Альберт батл підрахував, що в результаті трьох ночей протестів сума завданих збитків становить від 400 000 до 500 000 євро.

Аналогічні заворушення сталися і в інших містах Каталонії. У Сабаделі люди кидали яйця, пляшки в офіцерів перед штаб-квартирою національної поліції, а також спалили контейнери для сміття.

У Таррагоні понад 100 учасників протесту заблокували кільцеву дорогу A-7 сміттєвими контейнерами. Самий напружений момент стався недалеко від кампуса університету Ровіра-і-Вірджіл, коли молодий протестувальник спробував забратися поліцейське авто, яке їхало. Коли машина не зупинилася, чоловік впав на землю і отримав важкі травми.

За перші два дні протестів в Каталонії була заарештована 51 особа, більшість з яких у віці від 16 до 25 років. Ще 55 осіб потребували медичної допомоги, в тому числі 31 співробітник регіональної поліції.

За що засудили Хаселя?

Засудження Хаселя за прославляння тероризму і образу корони ґрунтується на 64 повідомленнях, які він опублікував у Twitter у період з 2014 по 2016 рік.

В одному з повідомлень березня 2016 року репер розмістив фотографію Вікторії Гомес, членкині лівого терористичного угрупування GRAPO, з повідомленням: “Демонстрації необхідні, але їх недостатньо. Давайте підтримаємо тих, хто пішов далі”.

Крім того, звинувачення репера стосувалося і його пісні, опублікованій у YouTube. Лірика включала такі фрази, як “бідняки потрапляють до в’язниці, але не інфанта Крістіна [сестра короля], хоча половина країни хоче, щоб вона отримала гільйотину”.

Хасель, справжнє ім’я якого Пабло Рівадулла Дуро, був засуджений у березні 2018 року до тюремного ув’язнення строком на два роки і один день, але пізніше апеляційний суд скоротив термін покарання до дев’яти місяців і одного дня, оскільки його твіти “не несли реального ризику”. В кінцевому підсумку це рішення було підтримано Верховним судом у травні 2020 року.

Раніше Хасель не раз з’являвся в суді: він був засуджений за напад на журналіста в 2016 році. У березні 2015 року він отримав ще два роки тюремного ув’язнення за написання і поширення пісень, в яких вихвалялися напади терористів таких груп, як нині неіснуюча баскська група ETA і “Аль-Каїда”. Хоча за це Хасель не відбував тюремний термін.