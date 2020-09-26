Під час падіння літака Ан-26 під Чугуєвом у Харківській області загинув курсант Олександр Скочков. Він був сином штурмана Іл-76, збитого окупантами в небі над Луганськом.

Про це йдеться в списку загиблих, який опублікував Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

“Солдат військової служби за контрактом Скочков Олександр Ігорьович, 05.04.2000 р.н.”, – йдеться в списку.

Батько курсанта, Ігор Скочков, 1977 р. н., капітан гвардії, штурман авіаційної ескадрильї загинув у 2014 році. Ігор Скочков був похований у Мелітополі, а також навчався в тому ж університеті — ХУПС.

“Я тепер точно знаю, що снаряд влучає двічі в одну і ту ж вирву. Лягає з точністю міліметр до міліметра, розкидавши навколо сотні осколків. І кожен несе смерть… Серед курсантів льотного училища, які перебували на борту Ан-26, що зазнав катастрофи під Чугуєвом, був Олександр Скочков. Син капітана Ігоря Скочкова, штурмана Іл-76, збитого російськими окупантами в небі Луганська”, – написав Олексій Петров у Facebook.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку розбився військовий літак, на борту якого перебували офіцери та курсанти Університету повітряних сил ім. Кожедуба.

До Чугуєва виїхав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер. За його інформацією, пілот літака АН-26 повідомляв диспетчерам про відмову двигуна перед катастрофою.

За фактом катастрофи військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.

Уряд сформував комісію для розслідування аварії.