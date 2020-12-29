Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Омбудсмен нагадала, що 29 грудня 2019 року на підконтрольну Уряду України територію повернулося 76 громадян, у тому числі 12 військовослужбовців, які перебували у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
Вона також наголосила, що наразі в катівнях окупанта на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей залишаються 251 громадянин України.
“Їх звільнення є надважливим завданням усіх залучених компетентних органів до цього процесу. Продовжуватиму свою роботу задля звільнення наших співгромадян, які перебувають у незаконному ув’язненні країни-окупанта РФ та закликаю міжнародну спільноту діяти разом у цьому напрямі, аби пришвидшити їхнє повернення до мирного життя“, – додала Денісова.
- 16 квітня на Донбасі в результаті обміну утримуваними особами було звільнено 20 українців.