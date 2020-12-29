Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що наразі у катівнях окупантів на Донбасі знаходиться 251 українець.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Омбудсмен нагадала, що 29 грудня 2019 року на підконтрольну Уряду України територію повернулося 76 громадян, у тому числі 12 військовослужбовців, які перебували у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Вона також наголосила, що наразі в катівнях окупанта на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей залишаються 251 громадянин України.

“Їх звільнення є надважливим завданням усіх залучених компетентних органів до цього процесу. Продовжуватиму свою роботу задля звільнення наших співгромадян, які перебувають у незаконному ув’язненні країни-окупанта РФ та закликаю міжнародну спільноту діяти разом у цьому напрямі, аби пришвидшити їхнє повернення до мирного життя“, – додала Денісова.