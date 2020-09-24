Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ республіки.
Представник Казахстану в ООН Кайрат Умаров підписав Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.
Цей документ продовжать курс на гуманізацію кримінального законодавства в країні, а також реалізацію реформ, що проводяться головою держави Касим-Жомарт Токаєвим.
Смертну кару в Казахстані призупинили ще в 2003 році, указом експрезидента Нурсултана Назарбаєва.
Останні країни на пост-радянському просторі, де офіційно смертна кара не скасована, – Білорусь, Таджикистан і Росія.
- Раніше повідомлялося, що у США в штаті Індіана провели першу за останні 17 років страту на федеральному рівні.