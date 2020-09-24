Казахстан приєднався до міжнародного протоколу Організації об'єднаних націй про скасування смертної кари.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ республіки.

Представник Казахстану в ООН Кайрат Умаров підписав Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.

Цей документ продовжать курс на гуманізацію кримінального законодавства в країні, а також реалізацію реформ, що проводяться головою держави Касим-Жомарт Токаєвим.

Смертну кару в Казахстані призупинили ще в 2003 році, указом експрезидента Нурсултана Назарбаєва.

Останні країни на пост-радянському просторі, де офіційно смертна кара не скасована, – Білорусь, Таджикистан і Росія.