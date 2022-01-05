У Казахстані у місті Талдикорган демонстранти вирішили знести встановлений там пам'ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.

Про це повідомляють #Букви у Twitter.

Як видно на відео з місця подій, мітингувальники обв’язали монумент тросами та намагаються його звалити з постаменту голіруч.

Назарбаєв залишив президентську посаду у 2019, фактично передавши її Касим-Жомарту Токаєву, а сам очолив Раду безпеки, однак у зв’язку з ситуацією, що склалася в країні через масові заворушення, його наступник обійняв і цю посаду, про що повідомив у своєму зверненні до нації п’ятого січня 2022 року.