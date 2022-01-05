Про це повідомляють #Букви у Twitter.
Як видно на відео з місця подій, мітингувальники обв’язали монумент тросами та намагаються його звалити з постаменту голіруч.
Протести у Казахстані набирають обертів.
Трансляція подій: https://t.co/wlmRniwgeC pic.twitter.com/XXGyb0jB2h
— Букви (@Bykvu) January 5, 2022
Назарбаєв залишив президентську посаду у 2019, фактично передавши її Касим-Жомарту Токаєву, а сам очолив Раду безпеки, однак у зв’язку з ситуацією, що склалася в країні через масові заворушення, його наступник обійняв і цю посаду, про що повідомив у своєму зверненні до нації п’ятого січня 2022 року.
- У Казахстані попри розпуск уряду продовжуються протести. Мітингарі штурмують будівлю акімату (міської адміністрації) міста Актобе, в Алмати під час сутичок підпалили будівлю прокуратури.
- Нагадаємо, президент Касим-Жомарт Токаєв постановив розпустити уряд Казахстану. Тимчасово обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме міністр фінансів Аліхан Смайлов.
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Казахстані третій день протестують через підвищення цін на скраплений газ. Стихійні протести переросли у зіткнення з поліцією. Мешканці столиці Казахстану Нур-Султан колоною пройшли містом.
- У колишній столиці та найбільшому місті Казахстану Алмати поліція затримала близько 150 учасників акцій протесту. Люди вимагають зниження цін на газ та виходу з політики експрезидента Нурсултана Назарбаєва.