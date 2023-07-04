У прокуратурі Казахстану повідомили про випадки спроб вербування російською стороною місцевих жителів на війну проти України.

Джерело: ВВС

“У Костанайській області Казахстану зафіксовано спроби вербування місцевих жителів на війну в Україні на російському боці”, – йдеться у повідомленні.

У наглядовому органі не уточнили, у який спосіб велося вербування та чи було затримано організаторів рекрутингу.

Прокуратура лише нагадала про кримінальну відповідальність за участь у військових діях на території іншої держави. Згідно з Кримінальним кодексом Казахстану, за найманство загрожує 10 років ув’язнення.

У середині квітня стало відомо, що Комітет національної безпеки Казахстану порушив 10 кримінальних справ за фактами участі громадян цієї країни у військових діях на території України.

Подробиці кримінальних справ відомство не надало, посилаючись на таємницю слідства.

Зазначається, що з початку військового вторгнення Москви в Україну громадян країн Центральної Азії активно вербують на війну. Проте спроби вербування найчастіше відбувалися на території РФ.

Зокрема, мігрантам роздавали листівки біля станцій метро з закликом вступити до армії заради “відродження великої Росії”. У громадському транспорті Москви були розміщені оголошення про набір до російської армії киргизькою, узбецькою та таджицькою мовами.

Крім того, повідомлялося про тиск та примус іноземців до підписання військового контракту у міграційній службі.