Джерело: ВВС
“У Костанайській області Казахстану зафіксовано спроби вербування місцевих жителів на війну в Україні на російському боці”, – йдеться у повідомленні.
У наглядовому органі не уточнили, у який спосіб велося вербування та чи було затримано організаторів рекрутингу.
Прокуратура лише нагадала про кримінальну відповідальність за участь у військових діях на території іншої держави. Згідно з Кримінальним кодексом Казахстану, за найманство загрожує 10 років ув’язнення.
У середині квітня стало відомо, що Комітет національної безпеки Казахстану порушив 10 кримінальних справ за фактами участі громадян цієї країни у військових діях на території України.
Подробиці кримінальних справ відомство не надало, посилаючись на таємницю слідства.
Зазначається, що з початку військового вторгнення Москви в Україну громадян країн Центральної Азії активно вербують на війну. Проте спроби вербування найчастіше відбувалися на території РФ.
Зокрема, мігрантам роздавали листівки біля станцій метро з закликом вступити до армії заради “відродження великої Росії”. У громадському транспорті Москви були розміщені оголошення про набір до російської армії киргизькою, узбецькою та таджицькою мовами.
Крім того, повідомлялося про тиск та примус іноземців до підписання військового контракту у міграційній службі.
- Громадян Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України, обіцяючи грошову винагороду.
- Очільник Служби державної безпеки Латвії (VDD) Нормундс Межвієтс попередив співгромадян про високий ризик вербування у разі візиту до Росії та Білорусі.
- За інформацією британських розвідників, від початку 2023 року міноборони РФ вербує російських в’язнів для війни проти України. Лише за квітень, ймовірно, їм вдалось завербувати до 10 000 в’язнів.
- Приватна військова компанія Євгена Пригожина “Вагнер” продовжує вербувати бойовиків по всій Росії, попри заяви президента РФ Володимира Путіна про “зраду” з боку заколотників і ризик громадянської війни.