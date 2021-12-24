23 грудня сенат Казахстану ухвалив поправки до Кримінального кодексу, які повністю забороняють смертну кару, як покарання за злочини. Поправками виключається страта з усіх статтей Кримінального кодексу країни.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Закон направили на підпис президенту Касиму-Жомарту Токаєву, який раніше підтримав цю ініціативу. Псля підписання закону президентом смертна кара не підлягатиме відновленню. Найсуворішим покаранням країни залишиться довічне позбавлення волі.

“Ухвалюючи цей закон, Казахстан приєднується до групи країн, де смертна кара законодавчо заборонена. Крім того, наша країна доводить, що підтримує міжнародний рух, спрямований на повне скасування смертної кари“, – сказав речник Сенату Маулен Ашимбаєв.

У Кримінальному кодексі Казахстану покарання у вигляді смертної кари передбачалося у 18 статтях.

Досі в Казахстані діяв мораторій на виконання смертної кари, запроваджений колишнім президентом країни Нурсултаном Назарбаєвим з 2004 року.

У січні 2021 року Казахстан ратифікував Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські й політичні права ООН, спрямований на скасування страт. Спершу пропонувалося залишивши для воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

За інформацією Amnesty International, до 2020 року 108 країн повністю скасували смертну кару. З усіх країн пострадянського простору та Європи смертна кара залишається лише у Білорусі.