З нового навчального року у школах Казахстану першокласники не будуть вивчати російську мову.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання Интерфакс.

Про нововведення у школах заявив міністр освіти Казахстану Асхат Аймагамбетов.

За його словами, було ухвалено рішення скасувати вивчення іноземних мов для учнів першого класу.

Раніше у школах Казахстану з першого класу у дітей було три мови: казахська, російська та англійська. Однак в уряді зауважили, що діти повинні спершу вміти читати та писати рідною мовою, а вже опісля – іноземною.

Тому з 2022 навчального року першачки вивчатимуть лише казахську мову. З другого класу додасться предмет російської мови, а з третього – вивчення англійської.