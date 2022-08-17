Про це повідомляє російське пропагандистське видання Интерфакс.
Про нововведення у школах заявив міністр освіти Казахстану Асхат Аймагамбетов.
За його словами, було ухвалено рішення скасувати вивчення іноземних мов для учнів першого класу.
Раніше у школах Казахстану з першого класу у дітей було три мови: казахська, російська та англійська. Однак в уряді зауважили, що діти повинні спершу вміти читати та писати рідною мовою, а вже опісля – іноземною.
Тому з 2022 навчального року першачки вивчатимуть лише казахську мову. З другого класу додасться предмет російської мови, а з третього – вивчення англійської.
- У школах Києва більше не вивчатимуть російську мову, а вчителі не проводитимуть уроки мовою держави-окупанта.
- В Україні внесли зміни до змісту навчальних програм загальної середньої освіти у зв’язку з повномасштабною війною РФ проти України.