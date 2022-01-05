Через масові протести в Алмати (Казахстан) президент країни Касим-Жомарт Токаєв доручив запровадити на 180 днів державне регулювання цін на зріджений газ, бензин та дизель.

Відповідну інформацію опублікували на сайті президента Казахстану.

“Доручаю антимонопольному органу запровадити тимчасове цінове регулювання цін на зріджений газ, бензин та дізель строком на 180 календарних днів. В областях граничні ціни для населення не повинні перевищувати рівень цін на кінець минулого року”, — заявив президент.

Окрім того, Токаєв доручив розглянути необхідність запровадження мораторію на підвищення комунальних тарифів для населення терміном 180 днів і питання субсидування орендної плати за вторинним житлом для соціально вразливих верств населення.

Рішення ухвалюватимуть акіми регіонів, виходячи із соціально-економічної ситуації в конкретному регіоні.