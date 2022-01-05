Відповідну інформацію опублікували на сайті президента Казахстану.
“Доручаю антимонопольному органу запровадити тимчасове цінове регулювання цін на зріджений газ, бензин та дізель строком на 180 календарних днів. В областях граничні ціни для населення не повинні перевищувати рівень цін на кінець минулого року”, — заявив президент.
Окрім того, Токаєв доручив розглянути необхідність запровадження мораторію на підвищення комунальних тарифів для населення терміном 180 днів і питання субсидування орендної плати за вторинним житлом для соціально вразливих верств населення.
Рішення ухвалюватимуть акіми регіонів, виходячи із соціально-економічної ситуації в конкретному регіоні.
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