Відповідну інформацію опублікували на сайті президента Казахстану.

“Доручаю антимонопольному органу запровадити тимчасове цінове регулювання цін на зріджений газ, бензин та дізель строком на 180 календарних днів. В областях граничні ціни для населення не повинні перевищувати рівень цін на кінець минулого року”, — заявив президент.

Окрім того, Токаєв доручив розглянути необхідність запровадження мораторію на підвищення комунальних тарифів для населення терміном 180 днів і питання субсидування орендної плати за вторинним житлом для соціально вразливих верств населення.

Рішення ухвалюватимуть акіми регіонів, виходячи із соціально-економічної ситуації в конкретному регіоні.