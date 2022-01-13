Шеф-редактор російської служби новин сайту "Кокшетау Азія" Нуржан Баймулдін опублікував 10 січня на своїй сторінці у Facebook пост, у якому задав президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву питання. За це суд призначив йому 10 діб арешту.

Про це повідомляє казахська служба “Радіо Азаттік”.

Подія відбулася в Акмолінській області Казахстану.

“10 діб арешту за питання Токаєва. Чекаю конвой, 23 години ночі, з 12 години дня, без їжі, води, і речей. Голодний”. — написав Нуржан Баймулдін.

Він додав, що його “обманом запросив опер”, який назвався заступником начальника поліції. За словами журналіста, у відділку його понад три години тримали без адвоката. Під час допиту, на думку журналіста, його хотіли на чомусь упіймати.

За якийсь час, за словами Нуржана Баймулдіна, у відділку йому стало погано, піднялась температура. Прибула бригада медиків, але не госпіталізували журналіста.

Зі слів журналіста, вони діагностували у нього ГРВІ та “порадила пити парацетамол”.

При цьому Баймулдін повідомив, що суддя сказав, що журналіст би відбутися штрафом, “якби визнав себе винним”.

Як повідомив місцевий казахський сайт новин 716.kz, адміністративний суд визнав, що Баймулдін вчинив “дії, які провокують порушення правопорядку в умовах надзвичайного стану» і що його пост у Facebook містить “коментарі дій президента Казахстану, які не підтверджені офіційними джерелами”.

Як повідомляє видання, керівниця захисної організації “Адил Соз” Тамара Калєєва написала, що приводом для затримання журналіста стали саме його запитання до президента Казахстану. У пості під назвою “Токаєв звітував перед Путіним?” журналіст запитав, чому президент Казахстану повідомив про рішення оголосити про створення нового уряду на саміті ОДКБ.

У своєму виступі на позачерговій сесії Ради колективної безпеки ОДКБ 10 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що наступного дня внесе до парламенту пропозицію щодо нового складу уряду. Його пропозиції були затверджені увечері 11 січня.