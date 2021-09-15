Про це повідомила пресслужба відомства.
Інцидент стався 11 вересня на ділянці Пінського прикордонного загону.
За даними відомства, при огляді прикордонного прикордонники застави “Сварині” виявили пошкодження прикордонного стовпа і щитка із зображенням державного герба Білорусі у вигляді пробоїн від дробу, імовірно, пострілом з мисливської рушниці.
“Результати проведеної зустрічі з українською стороною показали, що постріли робилися з території України. Проводиться розгляд”, – додали у КДБ.
Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі #Буквам уточнив, що пошкоджений прикордонний знак на кордоні з РБ виявив прикордонний наряд Луцького загону ДПСУ.
“Про дану ситуацію відразу було повідомлено прикордонників сусідньої країни та співробітників поліції. Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці. Водночас, характер місцевості, болотисто-чагарникова, унеможливлює піший рух осіб в цій місцевості і ознак перебування осіб біля прикордонного знаку не виявлено”, – зазначив він.
Проте, за його словами, знак розташований поряд каналу, що з’єднує озера цієї місцевості, тому не виключається, що пошкодження могли здійснити порушники, які проходили по ньому човном.
У ході перевірки на місцевості використаних гільз від мисливської зброї не виявили. Наразі пошук причетних до цього осіб продовжується.
- Нагадаємо, до 16 вересня на території Білорусі та дев’яти полігонах Російської Федерації проходитимуть “навчання оборонного характеру” під назвою “Запад-2021”. Як зазначено на сайті оборонного відомства Білорусі, навчання “підтверджують курс Республіки Білорусь на зміцнення регіональної безпеки та прихильність союзницьким зобов’язанням з Російською Федерацією”.
- Перед навчаннями Білорусь отримала техніку російського виробництва. Лукашенко заявляв про десятки літаків, вертольотів, засоби протиповітряної оборони.
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