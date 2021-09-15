У Комітеті державної безпеки Республіки Білорусь заявили, що їх прикордонний знак обстріляли з території України з мисливської рушниці.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Інцидент стався 11 вересня на ділянці Пінського прикордонного загону.

За даними відомства, при огляді прикордонного прикордонники застави “Сварині” виявили пошкодження прикордонного стовпа і щитка із зображенням державного герба Білорусі у вигляді пробоїн від дробу, імовірно, пострілом з мисливської рушниці.

“Результати проведеної зустрічі з українською стороною показали, що постріли робилися з території України. Проводиться розгляд”, – додали у КДБ.

Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі #Буквам уточнив, що пошкоджений прикордонний знак на кордоні з РБ виявив прикордонний наряд Луцького загону ДПСУ.

“Про дану ситуацію відразу було повідомлено прикордонників сусідньої країни та співробітників поліції. Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці. Водночас, характер місцевості, болотисто-чагарникова, унеможливлює піший рух осіб в цій місцевості і ознак перебування осіб біля прикордонного знаку не виявлено”, – зазначив він.

Проте, за його словами, знак розташований поряд каналу, що з’єднує озера цієї місцевості, тому не виключається, що пошкодження могли здійснити порушники, які проходили по ньому човном.

У ході перевірки на місцевості використаних гільз від мисливської зброї не виявили. Наразі пошук причетних до цього осіб продовжується.