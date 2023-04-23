У Кенії судитимуть лідера християнської секти Good News International Church через заклики вірян голодувати, щоб вони "зустрілися з Ісусом". Всього правоохоронці ексгумували 21 тіло людини поблизу прибережного міста Малінд.

Про це повідомляє BBC та Reuters.

Пастора заарештували 15 квітня після виявлення чотирьох тіл людей. Лідер секти Пол Маккензі Нтенге переконував вірян, що вони можуть досягти зустрічі, якщо помруть від голоду.

За даними поліції, серед жертв є чимало дітей.

“В одній із могил, як вважають, знаходяться тіла п’ятьох членів однієї родини – трьох дітей та їхніх батьків”, – йдеться в повідомленні.

Чимало представників секти через релігійні переконання відмовляються співпрацювати з правоохоронцями та ховаються від них.

Нині Пол Маккензі Нтенге перебуває під вартою до суду. Він свою вину заперечує. Чоловік стверджує, що закрив свою церкву ще в 2019 році.

У межах слідства патологоанатоми візьмуть зразки ДНК і проведуть тести, щоб визначити, чи померли жертви від голоду.