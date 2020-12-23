Про це пише Science Daily.
Про різноманітність даманів відомо дуже мало, тому що ці тварини, схожі на великих морських свинок, але є далекими родичами слонів. В основному вони активні вночі в кронах дерев в тропічних лісах Африки.
Ці ссавці, як відомо, здатні кричати з силою понад сто децибелів, але крики, записані в лісах Таїта, більше ніде не описані.
Зазначається, що деревні дамани вміють співати. Їх пісня може тривати понад дванадцять хвилин і складається з різних складів, які комбінуються і повторюються по-різному.
“Співучі тварини, ймовірно, є самцями, які намагаються привернути увагу самок, які воліють злучитися”, – вважає співавтор дослідження Ханна Рості, яка провела три місяці в лісах Таїта, стежачи за нічними ссавцями та записуючи їх вокалізацію.
Результати показують, що дві популяції галагових в пагорбах Таїта можуть належати до різних видів. Крики тварин з меншої популяції дуже схожі на крики кенійського прибережного карликового галаго, виду, який раніше вважався живучим тільки в прибережних лісах на невеликій висоті. Своєрідні крики другої популяції поки не можна з упевненістю зв’язати з жодним з відомих видів.
- Вчені сповістили про відкриття 20 нових видів в Андах Болівії, а також про спостереження за рослинами та тваринами, яких не бачили десятиліттями. Розташована неподалік від столиці Болівії Ла-Паса, долина Зонго відома як “серце” регіону. Саме серед хмарних лісів дослідники виявили гадюку “гірську гадюку”, “болівійську флангову змію” і “ліліпутську жабу”, а також види орхідей і метеликів.