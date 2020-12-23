Група дослідників з Університету Гельсінкі виявила в горах Таїта в Кенії дамана, який може належати до виду, раніше невідомого науці.

Про це пише Science Daily.

Про різноманітність даманів відомо дуже мало, тому що ці тварини, схожі на великих морських свинок, але є далекими родичами слонів. В основному вони активні вночі в кронах дерев в тропічних лісах Африки.

Ці ссавці, як відомо, здатні кричати з силою понад сто децибелів, але крики, записані в лісах Таїта, більше ніде не описані.

Зазначається, що деревні дамани вміють співати. Їх пісня може тривати понад дванадцять хвилин і складається з різних складів, які комбінуються і повторюються по-різному.

“Співучі тварини, ймовірно, є самцями, які намагаються привернути увагу самок, які воліють злучитися”, – вважає співавтор дослідження Ханна Рості, яка провела три місяці в лісах Таїта, стежачи за нічними ссавцями та записуючи їх вокалізацію.

Результати показують, що дві популяції галагових в пагорбах Таїта можуть належати до різних видів. Крики тварин з меншої популяції дуже схожі на крики кенійського прибережного карликового галаго, виду, який раніше вважався живучим тільки в прибережних лісах на невеликій висоті. Своєрідні крики другої популяції поки не можна з упевненістю зв’язати з жодним з відомих видів.