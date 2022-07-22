Про це повідомляє “Українська правда”, також було публіковано відео, де адвокат Корбана спілкується із представницею ДПСУ.
Прикордонники сказали Геннадію Корбану, що його українське громадянство припинене, проте не показали жодних документів, які б могли це підтвердити.
Геннадій Корбан спробував перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область). Наразі він перебуває на кордоні. За словами його адвоката, на кордон прибули представники інших силових відомств.
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що “під час оформлення громадян на кордоні дії інспекторів прикордонної служби відбуваються виключно у межах норм чинного законодавства, що регламентує перетин державного кордону”.
- Нагадаємо, що президент Латвії Егіл Левітс заявив, що підтримує ініціативу позбавлення громадянства тих осіб, які підтримують повномасштабну війну Росії проти України. За його словами, бути нейтральним у тій ситуації, яка складалась – неможливо.
- В уряді підготують законопроєкти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України. Відповідне протокольне доручення на виконання завдання президента України підтримали на засіданні.