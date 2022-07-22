Під час в’їзду на територію України в очільника територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана прикордонники забрали український паспорт.

Про це повідомляє “Українська правда”, також було публіковано відео, де адвокат Корбана спілкується із представницею ДПСУ.

Прикордонники сказали Геннадію Корбану, що його українське громадянство припинене, проте не показали жодних документів, які б могли це підтвердити.

Геннадій Корбан спробував перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область). Наразі він перебуває на кордоні. За словами його адвоката, на кордон прибули представники інших силових відомств.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що “під час оформлення громадян на кордоні дії інспекторів прикордонної служби відбуваються виключно у межах норм чинного законодавства, що регламентує перетин державного кордону”.