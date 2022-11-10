Мережа ресторанів швидкого харчування KFC перепросила після того, як надіслала рекламне повідомлення клієнтам у Німеччині, закликаючи їх відзначити "Кришталеву ніч" смаженою куркою та сиром.

Про це пише BBC.

Серія нападів, здійснених нацистами в країні в 1938 році, призвела до загибелі десятків осіб і знищення єврейських підприємств і місць відправлення культу. Багато хто розглядає це як початок Голокосту.

Мережа закладів швидкого харчування надіслала в додаток сповіщення, в якому йшлося: “Це день пам’яті Кришталевої ночі! Побалуйте себе більш ніжним сиром на хрусткій курці. Тепер у KFCheese!”.

Приблизно через годину надійшло ще одне повідомлення з вибаченнями, повідомляє газета Bild.

“Нам дуже шкода, ми негайно перевіримо наші внутрішні процеси, щоб це не повторилося. Будь ласка, вибачте за цю помилку”, – йдеться в повідомленні.

Німеччина серйозно ставиться до річниці “Кришталевої ночі” 9 листопада.

Деніел Шугарман, директор зі зв’язків із громадськістю в Раді депутатів британських євреїв, назвав оригінальне повідомлення KFC “абсолютно огидним”.

У заяві, опублікованій журналом Newsweek, KFC Germany звинуватила в повідомленні бота. Так, “автоматичне push-повідомлення” було “прив’язане до календаря з національними святами”.

У компанії додали, що щиро перепрошують за “незаплановане, нечутливе та неприйнятне повідомлення” та зауважили, що зв’язок із додатком призупинено, поки триває перевірка.

“Ми розуміємо та поважаємо важливість та історію цього дня та залишаємося відданими справедливості, інклюзії та відкритості для всіх”, — резюмували у пресслужбі.

Довідка. “Кришталева ніч” (“ніч битого скла”) — назва першої, цілеспрямованої та керованої нацистською державною владою Третього Рейху, масової акції прямого фізичного насильства та терору щодо євреїв на території Німеччини, що відбулася в ніч з 9 на 10 листопада 1938 року. Ці події також називають нім. Novemberpogrome 1938 — листопадові погроми 1938 року.

В період з 7 по 13 листопада 1938 року було вбито або доведено до самогубства близько 400 людей. Було зруйновано понад 1400 синагог, молитовних кімнат, інших місць для відправлення служби, а також тисячі крамниць, помешкань, єврейських кладовищ. Станом на 10 листопада близько 30 тисяч євреїв були поміщені до концентраційних таборів, з них сотні були вбиті або загинули через нестерпні умови.

Погроми позначили перехід від дискримінації німецьких євреїв, яка розпочалась в 1933 році, до політики систематичного переслідування, яка переросла у Голокост європейських євреїв на захоплених нацистами територіях.