Хімчистка для взуття Sneaker Mate відновила роботу у форматі попапу на локації "7-й склад" у Харкові.

Снікер-хімчистка Sneaker Mate відновила роботу в Харкові у форматі попапу на локації “7-й склад”.

У Sneaker Mate кажуть, що відновлення роботи розглядають як трамплін для великого проєкту, який “буде одним зі стовпів післявоєнного культурного життя в Харкові”.

Наразі там надають послуги з хімчистки й кастомізації взуття, а також продають засоби для догляду за взуттям, розповів співзасновник мережі Антон Назарко DTF Magazine. На локації також планують проводити лекції й музичні стрими.



У Харків попри постійні обстріли, повертається бізнес: роботу відновлює хімчистка для взуття Sneaker Mate // 2 фото

“Мета команди – повертати цей урбан-магніт, щоби до Харкова поверталися люди й життя, передусім культурне”, – каже гендиректор мережі Вʼячеслав Прохоров.

Sneaker Mate у Харкові постраждав від ракетного удару в перші дні повномасштабного вторгнення. Простір обʼєднував хімчистку, концепт-стор, студію гурту “Тиск” і редакцію Rap.ua.