Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Арешт було накладено на майно 4 місцевих підприємств. Засновниками яких є громадяни та юридичні особи Російської Федерації.
За даними СБУ, два підприємства пов’язані між собою та торгують російським балансувальним й вимірювальним обладнанням. Їх структура в Росії підтримує повномасштабне вторгнення російських загарбників на територію України.
Натомість інші дві компанії займаються оптово-роздрібною торгівлею в Україні.
“За рішенням Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права цих компаній”, – зазначається у повідомленні СБУ.
Зараз триває передача цих підприємств в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
СБУ продовжує вивчати всі обставини роботи цих підприємств у межах кримінального провадження.
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