За ініціативи Служби безпеки України у Харківській області було арештовано активи компаній країни-аргесора на 40 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Арешт було накладено на майно 4 місцевих підприємств. Засновниками яких є громадяни та юридичні особи Російської Федерації.

За даними СБУ, два підприємства пов’язані між собою та торгують російським балансувальним й вимірювальним обладнанням. Їх структура в Росії підтримує повномасштабне вторгнення російських загарбників на територію України.

Натомість інші дві компанії займаються оптово-роздрібною торгівлею в Україні.

“За рішенням Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права цих компаній”, – зазначається у повідомленні СБУ.

Зараз триває передача цих підприємств в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

СБУ продовжує вивчати всі обставини роботи цих підприємств у межах кримінального провадження.