Харківською обласною прокуратурою накладено арешт на корпоративні права, рухоме та нерухоме майно 13 підприємств, засновниками яких є громадяни РФ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Всі ці компанії займаються різною діяльністю: торгівлею паливом, харчовими продуктами, тютюновими виробами, виробництвом побутової техніки, медичним обладнанням тощо.

Проте кожне з цих підприємств перераховує отримані в Україні прибутки на рахунки материнських компаній, які сплачують податки до державного бюджету Росії.

За даними досудового розслідування, службові особи цих підприємств легалізували отримані внаслідок несплати податків грошові кошти шляхом проведення фінансових операцій з компаніями-засновниками РФ.

“Дiяльнiсть засновникiв та службових осiб пiдприємств на цей час може бути спрямована на заподiяння шкоди економiчнiй безпецi України, фiнансування дiй з метою насильницької змiни та повалення конституцiйного ладу, захоплення державної влади”, – йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

Саме тому за рішенням Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права цих компаній на загальну суму понад 40 млн грн.

Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).