Про це повідомила Служба безпеки України.
Депутатка, яка ще є власницею кількох фермерських господарств на території Шевченківської громади, домовилася з окупантами про умови ведення нею сільськогосподарської діяльності. У відповідь росіяни фактично дозволили їй захопити чужі сільськогосподарські угіддя і техніку. Вона привласнила майно тих власників, які не пішли на співпрацю з ворогом.
Окупанти призначили жінку на посаду керівниці “спілки виробників сільськогосподарської продукції”. Вона мала взяти під своє “зовнішнє управління” активи інших господарств.
У результаті вона передавала 70% врожаю представникам окупаційної влади. Зокрема за серпень депутатка надала ворогу 250 тонн насіння соняшнику з врожаю минулого року. Продукцію відразу вивезли на територію РФ.
Жінку затримано після деокупації території Шевченківської громади. Їй повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.
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