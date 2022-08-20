У Куп’янську Харківської області місцевим мешканцям видали перші 10 російських паспортів, під час вручення паспортів був присутній так званий "голова" окупаційного уряду тимчасово захопленої частини Харківської області Віталій Ганчев.

Про це повідомило пропагандистське видання “РИА Новости”.

Паспорти жителям Куп’янська видавали в актовій залі місцевого відділу реєстрації актів цивільного стану (РАЦС). Привітати нових “громадян” Росії прийшли так званий “голова” адміністрації тимчасово окупованої частини Харківської області Віталій Ганчев та депутат Держдуми РФ Артем Туров.

“Це знакова подія для нашого регіону і для кожного мешканця. Слава великій Росії”, – заявив Ганчев, зазначає “РИА Новости”.

У пропагандистському російському виданні розповіли, що перед отриманням паспорта мешканці Харківської області склали урочисту присягу громадянина Російської Федерації. Депутат Держдуми Туров наголосив, що цей день є “історичним для регіону”.

Варто зазначити, що на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують примусову паспортизацію українського населення. Для того, щоб відбувалася паспортизація мешканців тимчасово окупованих територій України, влада РФ придумує та використовує для цього нові методи.

Наприклад, для мешканців міста Мелітополь та його околиць окупанти оприлюднили вимоги щодо “земельних паїв”. При цьому особи, у яких досі діють договори оренди на земельні ділянки, повинні переукладати його на нові. А в осіб, в яких термін договору закінчився, повинні на підставі отриманого російського паспорта та відповідно до російського законодавства також укласти новий договір. Натомість якщо термін договору закінчився і власник не з’явися, особа буде позбавлена права власності на володіння земельними ділянками.