У Харківській області на 80% відновили подачу світла після російських ударів по критичній цивільній інфраструктурі. Те саме стосується водопостачання.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Станом на 08:27 у місті продовжують працювати над ліквідацією наслідків ракетних ударів. Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що через атаки не працювали помпи, які подають людям у будинки воду.

За даними ГУ ДСНС у Харківській області, російські окупанти вчора атакували об’єкти критичної інфраструктури у Холодногірському та Чугуївському районах Харкова. Вони мають велике значення у забезпеченні електропостачання в регіоні.

Внаслідок атаки сталося займання в обладнанні об’єкта та в адміністративній будівлі у Холодногірському районі Харкова. Приміщення зазнало руйнацій та загинуло двоє працівників.

Повністю відновили електропостачання Дніпропетровська, Сумська та Полтавська області. В останніх двох відновлено водопостачання.