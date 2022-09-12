Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Станом на 08:27 у місті продовжують працювати над ліквідацією наслідків ракетних ударів. Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що через атаки не працювали помпи, які подають людям у будинки воду.
За даними ГУ ДСНС у Харківській області, російські окупанти вчора атакували об’єкти критичної інфраструктури у Холодногірському та Чугуївському районах Харкова. Вони мають велике значення у забезпеченні електропостачання в регіоні.
Внаслідок атаки сталося займання в обладнанні об’єкта та в адміністративній будівлі у Холодногірському районі Харкова. Приміщення зазнало руйнацій та загинуло двоє працівників.
Повністю відновили електропостачання Дніпропетровська, Сумська та Полтавська області. В останніх двох відновлено водопостачання.
- 11 вересня з декількох областей України надходили повідомлення про відсутність або перебої з електропостачанням. Так, про відсутність світла заявили жителі Полтавської, Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. Частина об’єктів критичної інфраструктури постраждала внаслідок російських обстрілів.
- Ввечері 11 вересня російські війська обстріляли низку обєктів критичної інфраструктури українській території. Після ракетного обстрілу ворога у Харкові зокрема склалась складна ситуація.
- В ніч з 11 на 12 вересня Російська Федерація вкотре обстрілювала об’єкти цивільної інфраструктури України. Зокрема, російська ракета влучила в житловий будинок Новоброварського району Харкова.