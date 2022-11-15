Протягом 14 листопада в Харківській області 4 цивільних підірвалися на мінах. Троє з них — працівники залізниці.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Піротехніки ДСНС продовжують розмінування території області. За добу знешкодили 141 вибухонебезпечний предмет. Втім, мінна небезпека все ще дуже висока.

Поблизу залізничної станції Цупівка на території Дергачівської громади Харківського району на міні підірвалися три працівники залізниці. Вони госпіталізовані з пораненнями, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Окрім того, в районі села Безруки на міні підірвалося авто “Харківобленерго”, поранення зазнав 41-річний електромонтер. Його стан середньої тяжкості.

“Вкотре закликаю усіх пам’ятати про небезпеку від мін та нерозірваних боєприпасів. Будьте максимально обережні та уважні”, — сказав Синєгубов.